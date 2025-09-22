Онколог рассказал жителям Челябинской области о неочевидных признаках рака желудка

По словам специалиста, которого цитирует телеканал «Саратов24», продолжительная охриплость или кашель могут быть нетипичными симптомами рака желудка. Такое случается, если опухоль сдавливает возвратный нерв или болезнь уже дала метастазы. Насторожить также должны регулярная температура около 37−37,5 градусов без видимой причины, повышенное слюноотделение и изменение вкусового восприятия.
Басир Бамматов подчеркнул, что первые проявления заболевания нередко очень неспецифичны. Человек может заметить потерю или снижение аппетита, быстрое чувство тяжести после еды и тошноту, но при этом принять их за обычные проблемы с пищеварением.
На более поздних стадиях могут появляться боли в верхней части живота, чередование запоров и диареи, а также приступы рвоты с примесью крови. Врач отметил, что при подобных симптомах необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы не упустить время.