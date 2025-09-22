Ограничения на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

В Минской области ограничения введены в 13 районах. Это Березинский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский и Червенский. В других районах Минщины ходить в леса можно абсолютно свободно.