Ограничения на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Минлесхоз Беларуси ввел ограничения на посещение лесов в пяти областях республики, следует из данных интерактивной карты ведомства.
Так, территория Гродненской области полностью окрашена на карте желтым цветом, это значит, что там действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
В Брестской области только два района — Березовский и Ивацевичский — считаются открытыми, в остальных также введены ограничения.
В Гомельской области открыты для посещений леса Брагинского, Лоевского и Хойникского районов, в Лельчицком — действует запрет, остальные регионы области — также под ограничениями.
В Минской области ограничения введены в 13 районах. Это Березинский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский и Червенский. В других районах Минщины ходить в леса можно абсолютно свободно.
Схожая ситуация в Могилевской области: ограничения действуют в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Кличевском, Могилевском и Осиповичском, остальные — открыты.
В Витебской области почти во всех регионах, кроме Лепельского, где действует строгий запрет, можно свободно ходить в леса.
В период ограничений запрещено разжигать костры в лесах, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах.
Нарушителям запретов грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).