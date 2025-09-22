Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

Ограничения и строгие запреты на посещение лесных угодий вводятся из-за риска возникновения пожаров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Минлесхоз Беларуси ввел ограничения на посещение лесов в пяти областях республики, следует из данных интерактивной карты ведомства.

Так, территория Гродненской области полностью окрашена на карте желтым цветом, это значит, что там действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.

В Брестской области только два района — Березовский и Ивацевичский — считаются открытыми, в остальных также введены ограничения.

В Гомельской области открыты для посещений леса Брагинского, Лоевского и Хойникского районов, в Лельчицком — действует запрет, остальные регионы области — также под ограничениями.

В Минской области ограничения введены в 13 районах. Это Березинский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский и Червенский. В других районах Минщины ходить в леса можно абсолютно свободно.

Схожая ситуация в Могилевской области: ограничения действуют в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Кличевском, Могилевском и Осиповичском, остальные — открыты.

В Витебской области почти во всех регионах, кроме Лепельского, где действует строгий запрет, можно свободно ходить в леса.

В период ограничений запрещено разжигать костры в лесах, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах.

Нарушителям запретов грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).