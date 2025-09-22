Ученые обнаружили, что известные таблетки от давления лечат диабет

В исследовании участвовали 136 взрослых из разных европейских стран, которым назначали замедленную форму верапамила или плацебо. Через год у пациентов, принимавших верапамил, поджелудочная железа стала лучше сохранять способность вырабатывать инсулин. Улучшения наблюдались в первые месяцы эксперимента, затем различия с группой, которая пила плацебо, уменьшились. Уточняется, что легкие побочные эффекты, такие как замедленный сердечный ритм, проходили самостоятельно.