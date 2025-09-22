Ученые обнаружили, что известные таблетки от давления лечат диабет

Препарат верапамил, который используется для лечения гипертонии и сердечных заболеваний, может замедлять развитие диабета 1 типа. Соответствующие исследования привели ученые из международной группы Ver-A-T1D на встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).
В исследовании участвовали 136 взрослых из разных европейских стран, которым назначали замедленную форму верапамила или плацебо. Через год у пациентов, принимавших верапамил, поджелудочная железа стала лучше сохранять способность вырабатывать инсулин. Улучшения наблюдались в первые месяцы эксперимента, затем различия с группой, которая пила плацебо, уменьшились. Уточняется, что легкие побочные эффекты, такие как замедленный сердечный ритм, проходили самостоятельно.
Ученые планируют продолжить наблюдение за участниками, принимающими препарат, чтобы выяснить, может ли верапамил надолго замедлить разрушение инсулин-продуцирующих клеток. Если результаты подтвердятся, данное лекарство может получить новое применение, передает Medical Xpress.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал диабетикам и людям с больным сердцем пить кофе, пояснив, что этот напиток снизит количество возможных инфарктов.
Колумбийские ученые выяснили, что физическая активность продолжительностью более 150 минут в неделю в четыре раза повышает шансы обратить преддиабет. Они проанализировали данные 366 пациентов, участвовавших в программе сердечно-сосудистого риска в 2019—2023 годах.