Дрессировщика из фильма Netflix «Король тигров» насмерть растерзал тигр

Звезду фильма Джо Экзотика посадили в тюрьму на 21 год за торговлю людьми, средства мужчина тратил на покупку животных.

Дрессировщика из фильма Netflix «Король тигров» Райана Исли насмерть растерзал тигр в заповеднике в американской Оклахоме, пишет New York Post со ссылкой на администрацию учреждения.

«Эта трагедия является болезненным напоминанием о красоте и непредсказуемости мира природы. Райан принимал эти риски не из-за безрассудства, а из любви», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в Центре посетители могли заказать экскурсию с гидом, чтобы посмотреть больших кошек, либо попасть на их дрессировку. Сейчас заповедник закрыт.

По данным издания, Исли выкупил тигров у звезды фильма «Король тигров» Джо Экзотика, который сел в тюрьму на 21 год за отмывание денег при торговле людьми, средства мужчина тратил на покупку экзотических животных.

Детали гибели дрессировщика не раскрываются.

Ранее прайд львов на глазах у прохожих заживо съел смотрителя зоопарка в Таиланде.