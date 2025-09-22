Под контролем судебных приставов: пермский отель избавил соседний дом от нашествия крыс со своей контейнерной площадки

Настоящим рассадником грызунов стала мусорная площадка, принадлежащая пермскому отелю. На протяжении нескольких лет мигрировавшие оттуда крысы досаждали жильцам соседнего многоквартирного дома по Екатерининской, 96.
Животные наносили ущерб припаркованным во дворе автомобилям, проникали в подвал и в подъезды дома. Многочисленные жалобы граждан в Роспотребнадзор кардинально ситуацию не меняли, в связи с чем последовало обращение в суд.
Суд обязал отель в течение двух месяцев провести полный комплекс мероприятий, направленный на освобождение объекта от грызунов. Соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Этого оказалось достаточно для того, чтобы юридическим лицом своевременно были приняты меры по устранению санитарно-эпидемиологических нарушений. Теперь на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории не только проводится регулярная дератизация, но и осуществляется должный контроль за эффективностью истребительных мероприятий.