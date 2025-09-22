Под контролем судебных приставов: пермский отель избавил соседний дом от нашествия крыс со своей контейнерной площадки

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Этого оказалось достаточно для того, чтобы юридическим лицом своевременно были приняты меры по устранению санитарно-эпидемиологических нарушений. Теперь на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории не только проводится регулярная дератизация, но и осуществляется должный контроль за эффективностью истребительных мероприятий.