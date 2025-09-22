Стоимость фиксированного набора товаров и услуг снизилась почти на процент

В Башкирии в августе 2025 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в расчете на одного жителя республики составила 23 503 рубля. Этот показатель, как сообщают аналитики Башстата, снизился на 0,8% (182 рубля) по сравнению с июлем (23 685 рублей).
В среднем по России аналогичный набор оценивается в 25 285 рублей, по субъектам Приволжского федерального округа — в 22 721 рубль.
Среди регионов ПФО самая высокая стоимость фиксированного набора зафиксирована в Пермском крае (25 147 рублей), а самая низкая — в Республике Мордовия (21 606 рублей).
