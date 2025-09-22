Ричмонд
Главные новости 22 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 22 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 сентября 2025.

Дроны ВСУ атаковали Форос в Крыму, три человека погибли

Источник: РИА "Новости"

ВСУ нанесли удар по поселку Форос в Крыму с использованием БПЛА с фугасными боезарядами. В результате атаки три человека погибли, 16 получили ранения, также повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы. На месте происшествия работают профильные службы.

За ночь над регионами РФ сбили 114 БПЛА

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 22 сентября. Силы ПВО сбили и нейтрализовали 114 дронов над 11 регионами и акваторией Черного моря. Больше всего дронов перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской области и Краснодарского края — по 25.

Президент Венесуэлы запросил прямые переговоры с США

Источник: AP 2024

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с письмом, в котором предложил провести прямые переговоры между администрациями двух стран. Обращение было направлено после того, как ВС США атаковали судно венесуэльской преступной группировки, торгующей наркотиками.

Трамп и Маск помирились на панихиде по Кирку

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск пожали друг другу руки во время панихиды по погибшему политику Чарли Кирку на спортивной арене State Farm в штате Аризона. Бывшие соратники впервые встретились и общались на публике после перепалки в июне по поводу законопроекта о сокращении расходов.

Крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу ракетой «Оникс»

Источник: РИА "Новости"

В Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» провел боевые стрельбы. В ходе военных учений команда судна успешно поразила противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» мишень, расположенную на удалении около 200 км и имитирующую надводный корабль противника.

