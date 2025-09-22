Главные новости 22 сентября 2025 года

Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 22 сентября. Силы ПВО сбили и нейтрализовали 114 дронов над 11 регионами и акваторией Черного моря. Больше всего дронов перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской области и Краснодарского края — по 25.