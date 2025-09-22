Главные новости 22 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 сентября 2025.
Дроны ВСУ атаковали Форос в Крыму, три человека погибли
За ночь над регионами РФ сбили 114 БПЛА
Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 22 сентября. Силы ПВО сбили и нейтрализовали 114 дронов над 11 регионами и акваторией Черного моря. Больше всего дронов перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской области и Краснодарского края — по 25.
Президент Венесуэлы запросил прямые переговоры с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с письмом, в котором предложил провести прямые переговоры между администрациями двух стран. Обращение было направлено после того, как ВС США атаковали судно венесуэльской преступной группировки, торгующей наркотиками.
Трамп и Маск помирились на панихиде по Кирку
Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск пожали друг другу руки во время панихиды по погибшему политику Чарли Кирку на спортивной арене State Farm в штате Аризона. Бывшие соратники впервые встретились и общались на публике после перепалки в июне по поводу законопроекта о сокращении расходов.
Крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу ракетой «Оникс»
В Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» провел боевые стрельбы. В ходе военных учений команда судна успешно поразила противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» мишень, расположенную на удалении около 200 км и имитирующую надводный корабль противника.