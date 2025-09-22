Ричмонд
Синоптики сообщили, когда в Челябинске пойдет первый снег

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября, ФедералПресс. По данным сервиса «Гисметео», в конце сентября Челябинск ждет резкое похолодание и продолжительные осадки.

Источник: Freepik

«Начиная с 25 сентября в Челябинске ожидаются дожди. Осадки разной степени интенсивности будут продолжаться 6 дней, а воскресенье, 28 сентября, возможен дождь со снегом», — сообщили синоптики.

Температурный режим претерпит значительные изменения: если в среду, 24-го числа, воздух прогреется до плюс 26 градусов, то уже к воскресенью столбики термометров покажут не более 8 градусов. Ночью в последние дни месяца будет еще холоднее — от плюс 2 до 4 градусов.

Также на этой неделе в Свердловской области будет стоять пасмурная погода. По данным Уральского Гидрометцентра, в регионе пройдет первый снег.