Синоптики сообщили, когда в Челябинске пойдет первый снег

Температурный режим претерпит значительные изменения: если в среду, 24-го числа, воздух прогреется до плюс 26 градусов, то уже к воскресенью столбики термометров покажут не более 8 градусов. Ночью в последние дни месяца будет еще холоднее — от плюс 2 до 4 градусов.