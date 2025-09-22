Россиянам объяснили, в чем опасность употребления спиртного во время ОРВИ и гриппа

В-третьих, с назначением антибиотиков или противовирусных препаратов употребление алкоголя просто противопоказано, поскольку оно мешает выздоровлению. По его словам, если человек не может отказаться от алкоголя даже на период лечения (7−10 дней), это может указывать на зависимость.