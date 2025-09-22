Россиянам объяснили, в чем опасность употребления спиртного во время ОРВИ и гриппа

Употребление алкоголя во время ОРВИ и гриппа значительно ухудшает течение болезни. Об этом в беседе с RT предупредил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
Во-первых, алкоголь угнетает иммунную систему, понижая сопротивляемость вирусам и бактериям. Это замедляет восстановление организма и повышает риск осложнений. Вдобавок он вызывает обезвоживание, а также потерю витаминов и микроэлементов, необходимых для регенерации тканей и иммунитета.
Во-вторых, сочетание алкоголя с лекарствами опасно. Масштабных исследований таких комбинаций не проводилось, но имеющиеся данные говорят об их несовместимости.
Алкоголь может снижать эффективность антибиотиков, препятствовать их связыванию с белками или замедлять выведение токсинов, увеличивая риск токсических реакций и аллергии. Он также увеличивает нагрузку на печень, особенно при сочетании с антибиотиками, противовирусными и жаропонижающими препаратами.
«Например, сочетание спиртного с парацетамолом многократно повышает риск токсического поражения печени», — отметил врач.
В-третьих, с назначением антибиотиков или противовирусных препаратов употребление алкоголя просто противопоказано, поскольку оно мешает выздоровлению. По его словам, если человек не может отказаться от алкоголя даже на период лечения (7−10 дней), это может указывать на зависимость.
