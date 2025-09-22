Десятки тысяч жителей КНДР пожертвовали средства на создание мемориального комплекса и улицы, посвященной воинам Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын заявил, что с 22 августа множество людей, включая рабочих, служащих и простых граждан, внесли значительные суммы на строительство мемориала и музея, посвященных героям боевых действий.
30 августа Ким Чен Ын объявил в Пхеньяне о планах построить отдельный микрорайон — улицу «Сэбёль» — для семей погибших военнослужащих. Название «Сэбёль» означает «утренняя звезда». В этом районе планируется захоронить павших солдат и установить монумент. 22 августа Ким Чен Ын анонсировал открытие музея и памятника в честь офицеров и бойцов Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области от украинских формирований.