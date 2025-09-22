30 августа Ким Чен Ын объявил в Пхеньяне о планах построить отдельный микрорайон — улицу «Сэбёль» — для семей погибших военнослужащих. Название «Сэбёль» означает «утренняя звезда». В этом районе планируется захоронить павших солдат и установить монумент. 22 августа Ким Чен Ын анонсировал открытие музея и памятника в честь офицеров и бойцов Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области от украинских формирований.