На продажу выставлено имущество бизнесмена Андрея Вейса на 4,5 млрд рублей

Претензии к Лидии Вейс возникли у кредиторов Андрея Вейса в связи с тем, что он передал ей имущество, оцененное в общей сложности более чем в 500 млн рублей. Сделки были признаны судом недействительными, ее обязали вернуть либо сами участки, либо стоимость тех, которые уже были ею перепроданы, в конкурсную массу.