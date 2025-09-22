Второй этап подключения отопления стартовал в Новосибирске

В перечень улиц второго этапа вошли адреса, подключенные к разным теплоисточникам. К ТЭЦ-2 подключены улицы Блюхера, Выставочная и частично Ватутина и Геодезическая. К городскому выводу этой же станции присоединятся Фабричная, Кубановская и Прибрежная улицы. ТЭЦ-3 будет обеспечивать теплом улицы Связистов и Филатова, а также часть Затулинского жилмассива. К ТЭЦ-4 подключатся Народная улица и прилегающие переулки, а ТЭЦ-5 будет обслуживать Выборную, Вилюйскую улицы и район Сельхозинститута.