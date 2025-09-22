Второй этап подключения отопления стартовал в Новосибирске

С 22 сентября в городе стартовал второй этап подключения потребителей к системе отопления, который продлится до 1 октября. По данным Сибирской генерирующей компании, первые три дня отводятся на непосредственное подключение, остальное время — на регулировку внутридомовых систем управляющими организациями.
В перечень улиц второго этапа вошли адреса, подключенные к разным теплоисточникам. К ТЭЦ-2 подключены улицы Блюхера, Выставочная и частично Ватутина и Геодезическая. К городскому выводу этой же станции присоединятся Фабричная, Кубановская и Прибрежная улицы. ТЭЦ-3 будет обеспечивать теплом улицы Связистов и Филатова, а также часть Затулинского жилмассива. К ТЭЦ-4 подключатся Народная улица и прилегающие переулки, а ТЭЦ-5 будет обслуживать Выборную, Вилюйскую улицы и район Сельхозинститута.
Отличительной особенностью подготовительного периода этого года стало масштабное применение роботизированных комплексов для диагностики теплосетей. Специалисты проверили более 2,4 тыс. км трасс, из них 32 км — с помощью внутритрубных роботов, что позволило точно оценить состояние магистралей. В рамках модернизации уже заменён 31 км из запланированных 55 км теплосетей при общем объёме инвестиций 9,5 млрд рублей, что на 40% превышает показатели прошлого года.
Полное завершение регулировки систем отопления во всех жилых домах планируется до 1 октября, независимо от этапа подключения.