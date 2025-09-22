Ричмонд
Новые виды нарушений начали фиксировать камеры на трассах Новосибирской области

За первые трое суток камеры выявили 6031 нарушение за непристёгнутый ремень и пользование мобильным телефоном.

В Новосибирской области на загородных трассах с 18 сентября комплексы фотовидеофиксации выявляют новые виды нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра организации дорожного движения.

Тринадцать передвижных комплексов теперь следят за тем, чтобы водители использовали ремни безопасности и не отвлекались на мобильный телефон. Только за первые трое суток зафиксировано 3451 нарушение правил по пользованию мобильником за рулём и 2580 случаев, когда участники дорожного движения оказались непристёгнутыми.