Новые виды нарушений начали фиксировать камеры на трассах Новосибирской области

Тринадцать передвижных комплексов теперь следят за тем, чтобы водители использовали ремни безопасности и не отвлекались на мобильный телефон. Только за первые трое суток зафиксировано 3451 нарушение правил по пользованию мобильником за рулём и 2580 случаев, когда участники дорожного движения оказались непристёгнутыми.