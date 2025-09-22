Глава Госстандарта сказала, кто может выйти из Реестра опасной продукции Беларуси

Глава Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова сказала телеканалу СТВ, как выйти из Реестра опасной продукции Беларуси.
— Мы убираем производителя, если все те корректирующие мероприятия, которые ему прописал надзор, необходимо исправить, они исправлены, — пояснила председатель Госстандарта Беларуси.
Елена Моргунова добавила: если продукция абсолютно опасная (в ней были использованы запрещенные ингредиенты), то она подлежит утилизации (подробнее мы писали здесь).
