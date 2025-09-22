Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Госстандарта сказала, кто может выйти из Реестра опасной продукции Беларуси

Глава Госстандарта сказала, как выйти из Реестра опасной продукции Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова сказала телеканалу СТВ, как выйти из Реестра опасной продукции Беларуси.

— Мы убираем производителя, если все те корректирующие мероприятия, которые ему прописал надзор, необходимо исправить, они исправлены, — пояснила председатель Госстандарта Беларуси.

Елена Моргунова добавила: если продукция абсолютно опасная (в ней были использованы запрещенные ингредиенты), то она подлежит утилизации (подробнее мы писали здесь).

Ранее глава Госстандарта Беларуси Елена Моргунова сравнила оливковое масло с рапсовым, назвав его пользу для сердечников.

Тем временем белорусский эндокринолог сказала, что фрукты — не лучшая еда для диабетиков.

Кроме того, министр финансов Юрий Селиверстов заявил про рост зарплат белорусов в 2026 году.