Власти озвучили судьбу частной застройки в разных районах Минска

Согласно действующим планам, основная часть усадеб в указанных зонах сохраняется. Глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гунько уточнил, что снос касается в основном тех домов, которые расположены вдоль магистралей. При учете того, что с момента утверждения Плана детальной планировки не нашлось инвесторов, которые готовы к реконструкции названных территорий, минчане просят еще раз вернуться к данной теме и сохранить частый сектор.