Власти озвучили судьбу частной застройки в разных районах Минска. Подробности приводит агентство «Минск-Новости» по итогам общественного обсуждения новой редакции генерального плана белорусской столицы.
Так, жители улицы Красная Слобода, чьи дома по Плану детальной планировки идут под снос, попросили указанный процесс ускорить, так как здания старые и требуют реконструкции.
На архитектурно-градостроительном Совете при главном архитекторе города Минска уточнили: если в если в течение трех лет после утверждения ПДП дома не были снесены, то с разрешения районной администрации собственники могут реконструировать данные дома даже с увеличением общей (нежилой) площади. Автором запросов будут даны письменные разъяснения.
Также поступило обращение от садоводческого товарищества «Дражня», которое находится в черте Минска. Согласно предыдущему и нынешнему генеральным планам в перспективе на месте дач товариществ планируется многоквартирная застройка. Жители товарищества спрашивали, можно ли оставить застройку как усадебную.
Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев обратил внимание, что узаконить дачи как городскую усадебную застройку сегодня невозможно по нескольким показателям. К примеру, территория не обеспечена требуемыми противопожарными проездами. Также не соблюдены и другие нормы, а маленькие участки и плотная структура расположения домов не позволяют решить проблемы за счет уменьшения земельных наделов.
В указанном случае будет нужна полная трансформация. В связи с этим в генплане территория была отнесена к жилой многоквартирной застройке, однако пока частные дома сносить не станут.
Некоторые обращения минчан были связаны со сносом частного сектора в Сельхозпоселке, а также в районе улицы Леонида Беды, на улицах Севастопольской, Гусовского, Брестской.
Согласно действующим планам, основная часть усадеб в указанных зонах сохраняется. Глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гунько уточнил, что снос касается в основном тех домов, которые расположены вдоль магистралей. При учете того, что с момента утверждения Плана детальной планировки не нашлось инвесторов, которые готовы к реконструкции названных территорий, минчане просят еще раз вернуться к данной теме и сохранить частый сектор.
На совете было принято решение в рабочем порядке проанализировать детальные планы обозначенных районов, чтобы принять окончательное решение.
