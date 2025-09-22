Ричмонд
На Земле 22 сентября возможны магнитные бури

Вероятность их возникновения составляет 51%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ожидается ухудшение геомагнитной обстановки, на Земле возможны магнитные бури 22 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — ожидаются геомагнитные возмущения. Вспышечная активность — медленно растущая с умеренными рисками для Земли», — говорится в сообщении.

Согласно графику на сайте лаборатории, вероятность магнитных бурь составляет 51%. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), степень возмущенности магнитного поля Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль».