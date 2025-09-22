На Земле 22 сентября возможны магнитные бури

Согласно графику на сайте лаборатории, вероятность магнитных бурь составляет 51%. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), степень возмущенности магнитного поля Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль».