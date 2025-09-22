Воронежская гимнастка Мельникова поделилась впечатлениями о выступлении в Париже

В своем телеграм-канале в пятницу, 19 сентября, спортсменка упомянула, что поездка в столицу Франции была насыщена тренировками и не оставила времени на отдых — практически все время Олимпийская чемпионка проводила в зале.
Гимнастка охарактеризовала формат парижского турнира как «довольно интересный». Она пояснила, что за свою спортивную практику впервые участвовала на этапе, организованном по принципу отдельных выступлений на каждом снаряде. Поскольку обычно она соревновалась в многоборье, соревнования превратились в настоящий марафон с утра до вечера. Ее выступления были запланированы на 10:30, 12:30, 18:30 и 20:30. Это было обусловлено большим числом участниц на каждом снаряде, около 30−40 человек.
— Нас разделили на 11 смен, и, насколько я помню, я выступала в третьей, пятой, седьмой и десятой.
Несмотря на казус, Ангелина Мельникова удачно завершила турнир в Париже, завоевав две награды. Она стала чемпионкой в упражнении на бревне и взяла серебряную медаль в вольных упражнениях. Этот старт стал для спортсменки первым крупным международным соревнованием за последние четыре года.