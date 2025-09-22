Воронежская гимнастка Мельникова поделилась впечатлениями о выступлении в Париже

Гимнастка охарактеризовала формат парижского турнира как «довольно интересный». Она пояснила, что за свою спортивную практику впервые участвовала на этапе, организованном по принципу отдельных выступлений на каждом снаряде. Поскольку обычно она соревновалась в многоборье, соревнования превратились в настоящий марафон с утра до вечера. Ее выступления были запланированы на 10:30, 12:30, 18:30 и 20:30. Это было обусловлено большим числом участниц на каждом снаряде, около 30−40 человек.