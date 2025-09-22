Новосибирск вышел в лидеры голосования за Культурную столицу России-2027

Новосибирск вышел в лидеры голосования за звание Культурной столицы России 2027, набрав 77 427 голосов. Об этом сообщает официальный канал мэра Новосибирска.
Такой результат стал возможен благодаря активности сибиряков, но для удержания лидерства важен каждый голос. Сейчас в тройке лидеров также Вологда (77 225) и Челябинск (76 788). Проголосовать за Новосибирск можно на портале Госуслуг.
Победа даст городу новые возможности: развитие музеев, театров и концертных площадок, проведение фестивалей и культурных мероприятий. Это привлечет туристов и станет стимулом для дальнейшего развития Новосибирска.