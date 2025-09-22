Кабмин поддержал законопроект о лишении уклонистов гражданства России

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Об этом сообщили в официальном отзыве кабмина.
— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — передает ТАСС.
Законопроект предусматривает поправки к федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Инициатива предполагает, что иностранцы, которые получили российское гражданство, могут быть лишены его за уклонение от постановки на воинский учет или неисполнение обязанностей по воинской обязанности.
В среду, 17 сентября, комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении проект, касающийся призыва на военную службу в течение всего календарного года. Данный проект предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего года — с 1 января по 31 декабря.
Военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти в России повысят оклады с 1 октября на 7,6 процента. Это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе.