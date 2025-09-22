Кабмин поддержал законопроект о лишении уклонистов гражданства России

В среду, 17 сентября, комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении проект, касающийся призыва на военную службу в течение всего календарного года. Данный проект предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего года — с 1 января по 31 декабря.