Бархатный сентябрь. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 22 сентября). Узгидромет опубликовал прогноз на предстоящую неделю: жителей Узбекистана ожидает приятная и комфортная погода.

Источник: Vaib.Uz

Температура воздуха в дневные часы будет постепенно расти — к концу недели столбики термометров достигнут +29 градусов, а ночи останутся прохладными.

Общий прогноз по стране

С 22 по 26 сентября по всей территории Узбекистана сохранится небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +12…+17°, а днём — от +24 до +29°.

В предгорных и горных районах Ташкентской области, а также в регионах Ферганской долины, 22−23 и 26 сентября местами возможны кратковременные дожди. Однако в большинстве регионов осадков не ожидается.

24 и 26 сентября на севере и в пустынных районах страны местами возможны усиления ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Погода в Ташкенте

В столице в течение всей недели прогнозируется небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+16°, днём: 22—23 сентября — +24…+27°, 24—26 сентября — +27…+29°.