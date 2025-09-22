В Магнитогорске сын отдал почку больной матери

«Сейчас золотым стандартом считается изъятие органа малоинвазивно, с помощью лапароскопической операции. Через небольшие проколы почка отделяется, перекрывается кровоток в окружающих ее сосудах, и почка извлекается через небольшой разрез», — рассказал руководитель областного центра трансплантологии Александр Полторак.
Хирургическое вмешательство, которое специалисты относят к категории сложных и ответственных, прошло в штатном режиме.
Мама Александра много лет страдала от хронической болезни почек и была вынуждена регулярно проходить изнурительные процедуры диализа. Решение о трансплантации стало для семьи шансом вернуть ей полноценную жизнь.
