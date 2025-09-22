Ричмонд
В Магнитогорске сын отдал почку больной матери

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября, ФедералПресс. В медицинской практике Челябинской области зафиксирован уникальный случай: впервые проведена операция по трансплантации почки от ребенка к родителю. Донором для своей матери стал 30-летний житель Магнитогорска Александр Шишигин.

«Сейчас золотым стандартом считается изъятие органа малоинвазивно, с помощью лапароскопической операции. Через небольшие проколы почка отделяется, перекрывается кровоток в окружающих ее сосудах, и почка извлекается через небольшой разрез», — рассказал руководитель областного центра трансплантологии Александр Полторак.

Хирургическое вмешательство, которое специалисты относят к категории сложных и ответственных, прошло в штатном режиме.

Мама Александра много лет страдала от хронической болезни почек и была вынуждена регулярно проходить изнурительные процедуры диализа. Решение о трансплантации стало для семьи шансом вернуть ей полноценную жизнь.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что президент России отметил успехи медиков Челябинска и наградил их высшими отраслевыми знаками отличия.