В Британии судья вынес приговор, использовав искусственный интеллект

Судья из Великобритании Кристофер Макналл вынес приговор по налоговому трибуналу, использовав чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ), пишет The Sun.
Уточняется, что по делу о доходах от офшорных трастов в Новой Зеландии и Маврикии подали апелляцию 11 человек. Макналл должен был вынести решение о том, предоставил ли налоговый инспектор копии деклараций, заявлений, внутренних документов и электронных писем своим зарубежным коллегам.
«Позиции сторон по вопросу, который я должен решить, полностью изложены в их письменных заявлениях и других материалах, представленных мне. Я использовал ИИ для обобщения документов, а не для юридических исследований. Я принимаю решения и несу ответственность за этот материал», — заявил судья.
Автор материала напомнил, что недавно в Британии чат-бот придумал несуществующие юридические факты, когда его использовали для оспаривания налогов на 13 000 фунтов стерлингов (1,5 млн рублей).
Ранее эксперт Недякин назвал пять профессий, которые не заменит ИИ.