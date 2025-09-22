В Нижнеудинском районе есть поселок с самым коротким названием. Посёлок Ук попал в рейтинг 50 российских населённых пунктов с минимальной длиной названия. Об этом КП-Иркутск стало известно исходя из данных Государственного каталога географических названий.
— Также в список поселений с наименованиями всего из двух букв попали Ям, Ик, Ыб и Яя, — уточняется в документе.
В России насчитывается 12 населённых пунктов с названием Ям, в то время как Ук встречается лишь дважды: один в Челябинской, другой в Иркутской области.
