Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнеудинском районе есть поселок с самым коротким названием

Посёлок Ук попал в рейтинг 50 российских населённых пунктов с минимальной длиной названия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинском районе есть поселок с самым коротким названием. Посёлок Ук попал в рейтинг 50 российских населённых пунктов с минимальной длиной названия. Об этом КП-Иркутск стало известно исходя из данных Государственного каталога географических названий.

— Также в список поселений с наименованиями всего из двух букв попали Ям, Ик, Ыб и Яя, — уточняется в документе.

В России насчитывается 12 населённых пунктов с названием Ям, в то время как Ук встречается лишь дважды: один в Челябинской, другой в Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулунском районе до конца года начнется строительство путепровода.