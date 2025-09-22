За сутки в Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров

За прошедшие сутки, 21 сентября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на множество вызовов. Спасателям удалось ликвидировать 13 техногенных пожаров, три случая загорания сухой растительности и последствия пяти дорожно-транспортных происшествий.
Для борьбы с чрезвычайными ситуациями было задействовано 132 специалиста и 33 единицы техники.
МЧС предупреждает о сохранении чрезвычайной (5 класс) и высокой (4 класс) пожароопасности в северо-западных, северо-восточных, центральных и юго-восточных районах области. Спасатели призывают жителей соблюдать особую осторожность с огнем и воздержаться от разведения костров в опасных зонах.
