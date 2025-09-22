За сутки в Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров

МЧС предупреждает о сохранении чрезвычайной (5 класс) и высокой (4 класс) пожароопасности в северо-западных, северо-восточных, центральных и юго-восточных районах области. Спасатели призывают жителей соблюдать особую осторожность с огнем и воздержаться от разведения костров в опасных зонах.