Врачи запретили россиянке целоваться из-за болезни желудка

Врачи ограничили россиянку в поцелуях из-за необычной болезни желудка — причиной стал уникальный микроорганизм, который передается через слюну и способен вызвать рак. Об этом в понедельник, 22 сентября, рассказали в Telegram-канале Shot.
Жительница столицы обратилась за помощью к гастроэнтерологу — она страдала из-за болей в области желудка. Медик назначил обследование, после которого обнаружил бактерию — хеликобактер пилори. Она провоцирует воспаления, приводит к язвам, гастриту и даже раку желудка.
Бактерия живет в желудке долгое время и обычно не дает о себе знать — каких-либо явных симптомов она не вызывает. Однако заразиться ею очень легко — хеликобактер пилори передается через поцелуи, общие приборы для еды или полотенца.
Помимо этого, она может попасть в организм при употреблении воды из сомнительных источников, а также при купании в водоемах, уточнили в публикации.
