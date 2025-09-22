В Москве откроется первая выставка об искусстве архитектурного макета

Выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета» об искусстве архитектурного макета впервые откроется в центре «Зотов» в Москве 25 сентября, сообщили в архитектурной компании «Генпро».
«Проект объединит работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт художников и дизайнеров. Каждый из пяти разделов выставки позволит увидеть, как макет сохраняет память о времени и месте, способствует развитию современного городского ландшафта и поиску новых творческих идей. В центре экспозиции — макетная мастерская, где в режиме реального времени мастера будут создавать новые и реставрировать старые макеты. Каждый желающий впервые сможет увидеть закулисье этой кропотливой работы», — рассказали в компании.
В разделе «Макет создает» посетители смогут увидеть макеты российского художника и скульптора Николая Полисского, которые впервые представят широкой аудитории. Среди них рабочий макет ленд-арт проекта в Японии, а также 10 эскизных макетов скульптур для набережной в городе Балахна Нижегородской области, выполненные из поролоновых трубок.
Самым обширным разделом выставки станет «Макет говорит». Там, например, можно будет увидеть макет здания в виде саженцев и жилого комплекса «Бродский», дома которого состоят из одних арок.
В разделе «Макет работает» гости понаблюдают за рабочим процессом архитекторов, а в разделе «Макет учит» эксперты расскажут о том, как макет помогает студентам развивать пространственное воображение. Увидеть модели памятников архитектуры, таких как Казанский собор в Санкт-Петербурге и Храм Христа Спасителя в Москве, можно будет в разделе «Макет напоминает».
Помимо этого, посетителей выставки ждут лекции, паблик-токи от ведущих архитекторов и экспертов индустрии, а также мастер-классы от представителей известных архитектурных бюро страны. Экспозиция будет работать до 14 ноября. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.
