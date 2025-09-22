В Москве откроется первая выставка об искусстве архитектурного макета

«Проект объединит работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт художников и дизайнеров. Каждый из пяти разделов выставки позволит увидеть, как макет сохраняет память о времени и месте, способствует развитию современного городского ландшафта и поиску новых творческих идей. В центре экспозиции — макетная мастерская, где в режиме реального времени мастера будут создавать новые и реставрировать старые макеты. Каждый желающий впервые сможет увидеть закулисье этой кропотливой работы», — рассказали в компании.