Суд запланировал рассмотреть ходатайство об освобождении по УДО Митволя

23 сентября Московский областной суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-замглавы Росприроднадзора, проектировщика красноярского метро Олега Митволя. Его судили по делу о хищениях при строительстве метро, приговорив к 4,5 годам лишения свободы в сентябре 2023 года.