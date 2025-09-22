Ричмонд
Суд запланировал рассмотреть ходатайство об освобождении по УДО Митволя

Рассмотрение ходатайства об освобождении по УДО Олега Митволя состоится 23 сентября.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Олега Митволя могут выпустить по УДО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Шолохова.

23 сентября Московский областной суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-замглавы Росприроднадзора, проектировщика красноярского метро Олега Митволя. Его судили по делу о хищениях при строительстве метро, приговорив к 4,5 годам лишения свободы в сентябре 2023 года.

Олег Митволь ранее подавал на УДО. В ноябре 2024 года ему отказали в удовлетворении ходатайства.

Ранее экс-проектировщик красноярского метро просил признать себя банкротом.