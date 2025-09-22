Суд запланировал рассмотреть ходатайство об освобождении по УДО Митволя

Олега Митволя могут выпустить по УДО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Шолохова.
23 сентября Московский областной суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-замглавы Росприроднадзора, проектировщика красноярского метро Олега Митволя. Его судили по делу о хищениях при строительстве метро, приговорив к 4,5 годам лишения свободы в сентябре 2023 года.
Олег Митволь ранее подавал на УДО. В ноябре 2024 года ему отказали в удовлетворении ходатайства.
Ранее экс-проектировщик красноярского метро просил признать себя банкротом.