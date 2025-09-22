В Волгограде простились с хранителем истории города Натальей Силантьевой

Наталья Силантьева стояла у истоков создания панорамы «Сталинградская битва». Она создала экспозицию зала «Тыл — фронту» в Музее-заповеднике «Сталинградская битва».
Также Наталья Михайловна стала одним из создателей музея «Память» на месте пленения фельдмаршала Паулюса.
Она прошла путь от научного сотрудника до хранителя фондов. Обеспечивала сохранность ценных артефактов, проводила поиск материалов, анализ документов.
Похороны Натальи Силантьевой прошли на Димитриевском кладбище. Об этом сообщили в тг-канале «Ритуальный патруль».
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования семье и близким Натальи Силантьевой.