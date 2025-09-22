12-дневней прямой эфир прервался смертью французского стримера: что произошло

В августе 2024 года канал Гравен занял четвертое место в списке самых просматриваемых в мире. За ним следили 3,4 миллиона человек. В ходе прямого эфира его друзья, Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти, часто издевались над блогером, в том числе били его, выливали на голову различные жидкости и не давали спать.