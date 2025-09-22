12-дневней прямой эфир прервался смертью французского стримера: что произошло

В Ницце прямо во время прямого эфира внезапно умер популярный французский стример Рафаэль Гравен. Зрители обвинили в произошедшем его друзей, которые долгое время издевались над 46-летним мужчиной. Об этом пишет Lenta.ru.
В августе 2024 года канал Гравен занял четвертое место в списке самых просматриваемых в мире. За ним следили 3,4 миллиона человек. В ходе прямого эфира его друзья, Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти, часто издевались над блогером, в том числе били его, выливали на голову различные жидкости и не давали спать.
Гравен умер во время прямого эфира, который длился свыше 12 дней. В какой-то момент зрители поняли, что лежащий под одеялом блогер не подает признаков жизни. Друзья попытались разбудить его, бросив в него бутылку с водой, однако реакции не последовало.
12-дневный прямой эфир прервался на фразе: «Он в очень странной позе».
Прибывшие на место медики констатировали смерть стримера. Сейчас ведется расследование.
В январе этого года умер известный российский стример по игре Dota 2 Максим Спокойнич. Он ушел из жизни в возрасте 28 лет. Причиной смерти стал рак.