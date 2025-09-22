Алексей Беспрозванных: «Все бросили море и пришли болеть за “Балтику”

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал на игре «Балтики» с «Ростовом», которая в воскресенье завершилась ничей (0:0). В раздевалке он поблагодарил не только футболистов, но и болельщиков. Видео опубликовала пресс-служба балтийцев.
На трибунах присутствовало 17 248 болельщиков, что и отметил глава региона.
«Болельщики всем сердцем вас поддерживают. Почти 18 тысяч человек пришло, несмотря на то, что 26 градусов сегодня. Я думал, придет тысяч 10 максимум. Но, посмотрите, все бросили море и приехали болеть за другое море — море “Балтики”! Мы с вами! Только вперед», — сказал губернатор футболистам.
Саму игру Алексей Беспрозванных назвал сложной.
«Сложный матч нашей “Балтики” с “Ростовом”. Уже девятая игра без проигрыша. Это рекорд РПЛ для новичков лиги!», — прокомментировал глава региона у себя в телеграм-канале.
Следующая игра «Балтики» — с ЦСКА уже 28 сентября.