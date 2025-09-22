Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 95 миллионов в Омске снова продают банный комплекс

Ранее цена на него составляла 110 и 130 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске снова выставили на продажу популярный гостинично-банный комплекс «Оазис», расположенный на улице Госпитальной. Объект повторно появился на портале «Авито» в разделе о продаже бизнеса.

Комплекс имеет площадь 1 400 кв. метров. На его территории имеются 13 комфортабельных гостиничных номеров и 5 банных помещений, куда вмещаются от 4 до 20 человек.

Продавец описал объект как готовый рентабельный бизнес, готовый к немедленной эксплуатации.

Ранее «Оазис» выставляли на продажу в 2023 году, вообще же история изменений цен на него довольно любопытна. Сначала она составляла 110 млн рублей, в 2024 году дошла до 130 млн, а ныне и вовсе упала до 95 млн.

Ранее мы писали, что в Омске продают бар у ОмГУПС.