Учёные выяснили, в каком возрасте наступают скачки старости

Исследование с участием более сотни добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет показало два ключевых возрастных рубежа. Первый наступает примерно в 44 года — в это время наиболее заметные изменения происходят в работе сердечно-сосудистой системы и в метаболизме кофеина и алкоголя.