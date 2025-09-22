Учёные выяснили, в каком возрасте наступают скачки старости

Исследование с участием более сотни добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет показало два ключевых возрастных рубежа. Первый наступает примерно в 44 года — в это время наиболее заметные изменения происходят в работе сердечно-сосудистой системы и в метаболизме кофеина и алкоголя.
Второй скачок фиксируется около 60 лет: он связан с перестройкой иммунной системы, углеводного обмена и функций почек. Учёные подчеркнули, что в оба этих периода также меняется состояние молекул, отвечающих за здоровье кожи и мышечной ткани.
А ранее учёные узнали, в каком году люди будут жить до 125 лет. Специалисты связывают такой рост с развитием медицины, внедрением инновационных технологий и популяризацией здорового образа жизни.