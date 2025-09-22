Россияне стали меньше употреблять молочную продукцию: вот с чем это связано

В первой половине 2025 года в России зафиксировано снижение потребления молока, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Нильсен». Указывается, что с начала года по июль наблюдается снижение продаж стерилизованного молока на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%.