Россияне стали меньше употреблять молочную продукцию: вот с чем это связано

Россияне стали меньше употреблять молочную продукцию. В первую очередь речь идет о молоке, ряженке и сливочном масле. Отмечается, что у такой тенденции есть причина.
В первой половине 2025 года в России зафиксировано снижение потребления молока, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Нильсен». Указывается, что с начала года по июль наблюдается снижение продаж стерилизованного молока на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%.
Нужно отметить, что эксперты уверены, что снижение интереса к молочным продуктам происходит из-за роста цен на них. За первое полугодие 2025 года масло и маргарин в среднем подорожали на 34%, а кисломолочные продукты, в частности, ряженка, — на 22%.
Ранее KP. RU сообщил, что ростом цен на масло и молочные продукты заинтересовался президент РФ Владимир Путин. Он еще в декабре 2024 года обратил на это внимание.