Банк Unicredt подал иск против владельцев ТРК «Радуга»

«Юникредит банк» подал в суд на французско-голландский холдинг.
«Юникредит банк» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к французско-голландскому холдингу Ralmir Holding B.V., который владеет торгово-развлекательным комплексом «Радуга». Банк требует взыскать 827,4 млн рублей по кредитным обязательствам. Информация об этом размещена в картотеке суда.
«“Юникредит банк” подал иск к французско-голландскому холдингу Ralmir Holding B.V с требованием оплаты средств по кредиту в 827,4 млн рублей и обращением взыскания на заложенное имущество», — пишет «Деловой Петербург». Речь идет о двух зданиях торгового комплекса общей площадью 124 тысячи квадратных метров и участке земли площадью 25 гектаров, находящихся в собственности ответчика.
Между банком и Ralmir Holding было заключено не менее трех ипотечных договоров еще в конце 2019 года. Срок действия этих соглашений истек в феврале 2025 года, но ограничения с объектов недвижимости до сих пор не сняты.
Ранее аналогичные иски о взыскании крупных сумм по кредитным обязательствам подавались к другим крупным компаниям. Так, в 2024 году прокуратура Магнитогорска предъявила претензии национализированному холдингу «Южуралзолото группа компаний» на 4,5 млрд рублей после проверок исполнения законодательства на промышленных площадках, а руководство ЮГК привлекло юристов для оценки последствий исков.