В башкирских Дюртюлях ограничат движение транспорта

В частности, будут перекрыты дороги на ул. Ленина — от ул. Матросова до площади им. Ленина; на ул. Разила Мусина — от въезда в центральную межпоселенческую библиотеку дома № 72 до площади им. Ленина; на ул. Чеверева — от дома № 41 до площади им. Ленина, а также от переулка Марии Якутовой дома № 1/1 до площади им. Ленина и от переулка Партизанский до пер. Марии Якутовой дома № 1/1; на ул. Разила Мусина — от дома № 30 до площади им. Ленина.