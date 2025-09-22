Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В башкирских Дюртюлях ограничат движение транспорта

В Дюртюлях 27 сентября для проведения городского ХХXV легкоатлетического полумарафона на приз газеты «Кызыл Тан» ограничат движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дюртюлинского района Башкирии.

Источник: Башинформ

Временное ограничение будет действовать с 10.30 до 14.00.

В частности, будут перекрыты дороги на ул. Ленина — от ул. Матросова до площади им. Ленина; на ул. Разила Мусина — от въезда в центральную межпоселенческую библиотеку дома № 72 до площади им. Ленина; на ул. Чеверева — от дома № 41 до площади им. Ленина, а также от переулка Марии Якутовой дома № 1/1 до площади им. Ленина и от переулка Партизанский до пер. Марии Якутовой дома № 1/1; на ул. Разила Мусина — от дома № 30 до площади им. Ленина.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе 25 сентября с 14 до 20 часов будет закрыт проезд по улице Ленина на участке от ул. Чернышевского до Кирова.