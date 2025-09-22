Власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег». Подробности озвучило агентство «Минск-Новости» по итогам общественного обсуждения новой редакции генерального плана белорусской столицы.
Самый большой интерес минчан, исходя из числа писем, вызвала темы транспортного развития города. В основном жители предлагали конкретные изменения. К примеру, продлить вторую линию метро до Шабанов. Также минчане предложили четвертую линию метро проложить поближе к микрорайонам Степянка, «Северный Берег».
Предлагалось построить в белорусской столице несколько подземных тоннелей. По мнению автора обращения, подобное может улучшить дорожную ситуацию. Среди предложений также были те, которые касались пересмотра места расположения будущих станций, метро, возведения пешеходного моста из Серебрянки в Лошицкий парк.
Специалисты «Минскградо» рассмотрели каждый запрос и доложили на архитектурно-градостроительном Совете при главном архитекторе города Минска, что в основном предлагаемые перемены нецелесообразны.
Так, метро не будет достаточно загружено, если его проложить в Шабаны, Степянку, «Северный Берег». Власти отметили, что рентабельнее подвозить минчан к метрополитену наземным транспортом. Что касается подземных тоннелей, то технико-экономическое обоснование их необходимости вызывает вопросы.
