«Начато расследование»: мальчик попал под колеса японской иномарки

В минувшую субботу, 20 сентября, около 17:00 на бульваре Баландина в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, 56-летний за рулем Subaru Forester при выезде со двора допустил сбил несовершеннолетнего велосипедиста.
В результате ДТП школьник получил различные травмы, ему пришлось обратиться к врачам, после оказанной помощи пострадавшего отпустили домой.
— Начато административное расследование, — сообщает дорожная полиция.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.