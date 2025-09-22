Ричмонд
«Начато расследование»: мальчик попал под колеса японской иномарки

В Уфе Subaru Forester сбил ребенка-велосипедиста.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 20 сентября, около 17:00 на бульваре Баландина в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, 56-летний за рулем Subaru Forester при выезде со двора допустил сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

В результате ДТП школьник получил различные травмы, ему пришлось обратиться к врачам, после оказанной помощи пострадавшего отпустили домой.

— Начато административное расследование, — сообщает дорожная полиция.

