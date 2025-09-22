Собянин: Началось строительство Бирюлевской линии метро

«В Москве идет строительство сразу трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, всего — порядка 30 новых станций. Основной участок Троицкой линии от станции “ЗИЛ” до “Новомосковской” мы открыли в 2024—2025 годах. Сейчас готовимся к началу строительства второго участка до Троицка. Первый участок Рублево-Архангельской линии планируем запустить в 2026 году. И, наконец, в 2025 году приступили к строительству долгожданной Бирюлевской линии. Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с 10 станциями и пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линию, МЦК, а также Павелецкое направление Московской железной дороги», — написал Собянин.
В результате метро придет в большие районы на юге Москвы — Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а также улучшит транспортное обслуживание районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно.
Мэр отметил, что в общей сложности на территории этих восьми районов проживают порядка миллиона москвичей. Многие из них впервые получат станции подземки в шаговой доступности. Для других — появятся альтернативные, более быстрые и удобные варианты поездок на метро.
«Сейчас строим три станции — “ЗИЛ”, “Остров мечты”, “Кленовый бульвар”. Станция “ЗИЛ” расположится у пересечения проспекта Лихачева с ул. Братьев Рябушинских и станет пересадочной на Троицкую линию и МЦК. Строительство идет активно: ограждающие конструкции готовы почти на 100%, разработка грунта и пересадка на Троицкую линию выполнены на 55%», — уточнил Собянин.
Станция «Остров мечты» строится между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком. С нее можно будет пересесть на «Технопарк» Замоскворецкой линии. Сейчас завершены ограждающие конструкции, продолжается разработка котлована, идет проходка тоннеля до станции «Кленовый бульвар».
Станция «Кленовый бульвар» появится у пересечения одноименного бульвара с ул. Новинки и станет пересадочной со станцией БКЛ «Кленовый бульвар». Строительство идет активными темпами: сооружение ограждающих конструкций выполнено на 66%, ведутся работы по разработке грунта котлована.
Еще семь станций будущей линии — «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская», «Бирюлево» — сейчас в проектировании.
«Параллельно приступили к не менее масштабной работе — начали строительство электродепо “Бирюлевское” для обслуживания подвижного состава будущей линии метро. Новый дом для поездов расположится в районе Бирюлево Западное на участке площадью свыше 15,6 га и будет включать 14 зданий и сооружений», — отметил мэр.
Он подчеркнул, что в депо будут все необходимые условия для отстоя и обслуживания поездов, и комфортного отдыха машинистов. А многие горожане получат хорошую работу рядом с домом.
«Метро недалеко от дома делает жизнь лучше. Поэтому мы продолжаем строить и открывать новые линии и станции», — добавил Собянин.