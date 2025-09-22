Собянин: Началось строительство Бирюлевской линии метро

«В Москве идет строительство сразу трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, всего — порядка 30 новых станций. Основной участок Троицкой линии от станции “ЗИЛ” до “Новомосковской” мы открыли в 2024—2025 годах. Сейчас готовимся к началу строительства второго участка до Троицка. Первый участок Рублево-Архангельской линии планируем запустить в 2026 году. И, наконец, в 2025 году приступили к строительству долгожданной Бирюлевской линии. Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с 10 станциями и пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линию, МЦК, а также Павелецкое направление Московской железной дороги», — написал Собянин.