Россиянке запретили целоваться из-за уникальной бактерии в желудке

Ранее сообщалось, что жительница Бирмингема узнала о диагнозе рак четвёртой стадии после того, как обратила внимание на первый симптом. Женщина испытывала боли в животе, которые повторились на следующий день, однако сначала списала их на проблемы с пищеварением и отложила визит к врачу. Позже к боли добавился кашель, который она приняла за простуду. Насторожила британку внезапно появившаяся одышка, не связанная с физической нагрузкой.