Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянке запретили целоваться из-за уникальной бактерии в желудке

Жительница Москвы получила от врачей строгий запрет на поцелуи после того, как у неё выявили бактерию хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Микроорганизм способен вызывать воспаления желудка и повышает риск язв и рака. Об этом сообщил SHOT.

Источник: Life.ru

Москвичка обратилась к гастроэнтерологу с болями в области желудка. После обследования у неё выявили хеликобактер пилори — микроорганизм, который провоцирует гастрит, язвы и рак желудка. Медики предупреждают, что заразиться бактерией довольно легко: она передаётся через слюну, посуду, полотенца, воду из сомнительных источников, а также при купании с заглатыванием воды из открытых водоёмов.

Ранее сообщалось, что жительница Бирмингема узнала о диагнозе рак четвёртой стадии после того, как обратила внимание на первый симптом. Женщина испытывала боли в животе, которые повторились на следующий день, однако сначала списала их на проблемы с пищеварением и отложила визит к врачу. Позже к боли добавился кашель, который она приняла за простуду. Насторожила британку внезапно появившаяся одышка, не связанная с физической нагрузкой.