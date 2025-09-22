Часть Алматы останется без воды в ближайшие дни

Согласно информации компании, 23 сентября 2025 года с 9:00 до 17:00, на период производства работ по подключению к сети нового водопровода, подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре пр. Серкебаева: пр. аль-Фараби — р. Улкен Алматы — Малахова-Кожабекова, пр. аль-Фараби — ул. Витебская — ул. Хусаинова — р. Улкен Алматы.