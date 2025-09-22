Ричмонд
Часть Алматы останется без воды в ближайшие дни

Отключения холодной воды ожидаются в некоторых районах Алматы 23 и 24 сентября — они связаны с работами по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алматы Су».

Источник: Getty Images

Согласно информации компании, 23 сентября 2025 года с 9:00 до 17:00, на период производства работ по подключению к сети нового водопровода, подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре пр. Серкебаева: пр. аль-Фараби — р. Улкен Алматы — Малахова-Кожабекова, пр. аль-Фараби — ул. Витебская — ул. Хусаинова — р. Улкен Алматы.

А 24 сентября 2025 года с 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение временно будет отключено по северной стороне ул. Торайгырова от ул. Мустафина до ул. Саина.