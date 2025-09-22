Ричмонд
Минздрав разработал законопроект о медсопровождении ветеранов боевых действий

Российский Минздрав завершил разработку проекта закона, ставящего целью внедрение целевого сопровождения участников боевых действий и членов их семей в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом извещает пресс-служба министерства.

По замыслу Министерства здравоохранения, планируется организовать пересылку данных о ветеранах и их ближайших родственниках в Федеральный фонд ОМС и региональные подразделения для обеспечения индивидуализированного медицинского обслуживания этой категории населения.

Как пояснили в министерстве, действующие законы в области обязательного медицинского страхования не учитывают застрахованных лиц по признакам «участник боевых действий» и «член семьи ветерана», что затрудняет организацию адресной помощи.

Представители ведомства конкретизировали, что законопроект предусматривает установление обмена необходимыми сведениями из Единой цифровой платформы в социальной сфере в фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее президент России Владимир Путин дал указание подготовить предложения о предоставлении мер поддержки ветеранам специальной военной операции и их семьям в упрощенном порядке. Внедрение новых подходов будет реализовано через федеральный и местные порталы государственных услуг.

