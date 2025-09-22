Ричмонд
Юрист раскрыл, когда использование ИИ в работе может быть уголовно наказуемо

Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Российской газетой» предупредил о риске административной и уголовной ответственности при использовании искусственного интеллекта (ИИ) в работе с персональными данными.

Собеседник издания обратил внимание на то, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие личную информацию граждан в своей деятельности, относятся к операторам персональных данных, и в соответствии с российским законодательством у них есть ряд обязанностей, за невыполнение которых грозит штраф, а иногда и уголовная ответственность.

Эксперт указал, что сегодня многие компании в своей деятельности все больше используют ИИ, который помогает работать с большими объемами данных, обрабатывать их и быстро получать нужный результат, но необходимо учитывать, что использовании ИИ в работе с персональными данными может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

Хаминский подчеркнул, что платформы ИИ обычно принадлежат сторонним организациям, однако передача персональных данных третьим лицам в большинстве ситуаций требует письменного согласия самого субъекта данных. Как заметил юрист, если посмотреть политику обработки персональных данных ведущих мировых платформ ИИ, то станет понятно, что подобные компании не только с удовольствием осуществляют сбор персональных данных, но и активно используют их в своей деятельности.

Таким образом, по словам собеседника издания, передача персональных данных, умышленная или случайная, для обработки ИИ будет заведомо являться нарушением закона.

