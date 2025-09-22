Юрист раскрыл, когда использование ИИ в работе может быть уголовно наказуемо

Собеседник издания обратил внимание на то, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие личную информацию граждан в своей деятельности, относятся к операторам персональных данных, и в соответствии с российским законодательством у них есть ряд обязанностей, за невыполнение которых грозит штраф, а иногда и уголовная ответственность.