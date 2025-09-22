Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

«Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана. Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», — говорится в телеграмме.