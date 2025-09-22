Ричмонд
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Путин отметил бережное отношение российских евреев к истории своего народа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их бережное отношение к истории своего народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана. Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что праздник, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, лежащим в основе всех традиционных религий.

Российский лидер пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго.