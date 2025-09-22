Ричмонд
Боец Тимоха рассказал о странном поведении солдат ВСУ под Ольговским

Замкомандира Тимоха сообщил, что украинские военные шли в бой без чувств и эмоций.

Заместитель командира гранатометного взвода с позывным Тимоха рассказал о странном поведении бойцов ВСУ во время боя в районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области.

По его словам, военнослужащие группировки войск «Восток» заняли опорный пункт ВСУ, а спустя некоторое время боевики ВСУ пошли в атаку по центру поля и по левому флангу без страха, без чувств и эмоций, пытаясь выбить россиян.

Тем не менее, атака был сорвана, противник понес потери и был вынужден отойти. «Кто не смог, конечно же, не отошел», — сказал Тимоха, предположив, что боевики находились под воздействием наркотических веществ.

Минобороны РФ 15 сентября сообщило об освобождении российскими войсками Ольговского в Запорожской области. Штурмовик с позывным Енот сообщал, что в районе населенного пункта действовали наемники.