Долги Молдовы растут — PAS поёт сказки: власть кормит людей обещаниями за чужой счёт

Есть и ещё одна серьёзная проблема. Весь бюджет, проголосованный PAS в этом году, построен на иллюзиях. Иллюзорные гранты, которые никогда не материализуются, и новые долги, набираемые конвейером. Вся предвыборная раздача — повышенные «на бумаге» зарплаты, компенсации, пособия — финансируется за счёт долгов. И что ещё хуже, это увеличение долгового бремени не согласовано с МВФ. Выборы пройдут, но МВФ останется. А после выборов нас ждёт тот же рецепт, который мы видели последние 10 лет: урезания, жёсткая экономия, лишения возложенные на граждан.