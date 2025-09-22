Долги Молдовы растут — PAS поёт сказки: власть кормит людей обещаниями за чужой счёт

Долг, «карманные эксперты» и пропаганда PAS.
Я внимательно следил за последними публичными выступлениями на тему государственного долга. И пришёл к единственному выводу: когда PAS остаётся без аргументов, они выводят на сцену «карманных экспертов», которые пытаются чинить свой шаткий корабль лозунгами и приукрашенными цифрами.
С видом великих знатоков они говорят о «лжи» в публичном пространстве. Но правда чёрным по белому написана в официальных документах Министерства финансов: государственный долг Республики Молдова на 30 июня 2025 года составляет 131 миллиард леев. Официальный прогноз показывает, что к концу года он превысит 140 миллиардов леев. Никто эти цифры не выдумал. Они официальные. Это — реальность.
И тогда где же ложь? В том, что кто-то имеет смелость открыто сказать, что этот долг вырос колоссально — как в абсолютном выражении, так и в доле от ВВП? Или в манипуляциях, с помощью которых PAS пытается искусственно уменьшить масштаб проблемы?
Сделаем простой расчёт. Текущий ВВП — около 340 миллиардов леев. Делим долг в 131 миллиард и получаем 38,5% от ВВП. PAS и их «эксперты» предпочитают говорить о «35%». Разница в 3,5 процентных пункта — это не пустяк. Для такой хрупкой экономики, как у Молдовы, это означает миллиарды леев и огромное бремя на плечах граждан.
Спуститесь из своих башен и посмотрите на реальность, в которой люди живут изо дня в день. Для пенсионера, который считает последние гроши и не может собрать 7,5 лея на буханку хлеба, долг вовсе не «маленький». Для матери, которая сегодня рожает ребёнка, долг совсем не «маленький» узнав что малыш начинает жизнь с долгом в 60 тысяч леев. Это арифметика, а не пропаганда.
Есть и ещё одна серьёзная проблема. Весь бюджет, проголосованный PAS в этом году, построен на иллюзиях. Иллюзорные гранты, которые никогда не материализуются, и новые долги, набираемые конвейером. Вся предвыборная раздача — повышенные «на бумаге» зарплаты, компенсации, пособия — финансируется за счёт долгов. И что ещё хуже, это увеличение долгового бремени не согласовано с МВФ. Выборы пройдут, но МВФ останется. А после выборов нас ждёт тот же рецепт, который мы видели последние 10 лет: урезания, жёсткая экономия, лишения возложенные на граждан.
Вместо того чтобы честно говорить о проблемах, PAS предпочитает выводить в публичное пространство персонажей, которые путают данные с их интерпретацией и спешат наклеивать ярлыки «лжи». Настоящая ложь — именно это: приукрашивание тревожных цифр и использование их как оружия в предвыборной кампании.
Поэтому я твёрдо и открыто говорю: хватит обманывать людей обещаниями в долг. Хватит использовать бюджет как избирательный инструмент. Хватит облачать правду в одежды лжи.
Влад Филат опубликовал информацию о долгах Молдовы.
Цифры ясны:
В 2016 году государственный долг составлял 62 миллиарда леев.
В 2020 году он вырос до 80 миллиардов леев.
В 2025 году он достиг 131 миллиарда леев и движется к 140 миллиардам.
По отношению к ВВП это означает рост примерно с 30% до почти 40%. И каждый гражданин — от новорождённого до старика — несёт на плечах это бремя.
Вот она, реальность! Всё остальное — это отговорки, манипуляции и раболепные речи. А когда политика и экономика используются лишь для обслуживания интересов одной партии власти, расплачивается вся страна.