Россиянам напомнили, как можно погасить долг по алиментам без денег

В качестве алиментов в России можно передавать не только деньги, но и имущество. Однако ни в коем случае не путем составления договора дарения. При этом жилье не должно быть аварийным. Об этом со ссылкой на юристов сообщает РИА Недвижимость.
По словам юриста семейной и наследственной практики «Де-юре» Дарьи Нагорной, чтобы передать имущество в счет алиментов необходимо составить нотариально заверенное соглашение.
Нотариус города Долгопрудный Юлия Калиткина добавила, что по договору дарения передать в счет алиментов недвижимость невозможно — это безвозмездная сделка. И если жилье просто подарить, долг по алиментам никуда не денется.
«Так что единственный вариант — это именно алиментное соглашение», — подчеркнула Калиткина.
При этом так называемым «проблемным жильем» — долей в коммуналке, аварийным жильем — долг по алиментам погасить нельзя. Нотариус, вероятнее всего, откажет в удостоверении такого соглашения, заключила юрист Евгения Данилова.
Ранее адвокат Гюзель Пушкарева напомнила, что даже если родитель не имеет официальной работы, он все равно обязан помогать своему ребенку материально.
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей после отмененного судебного приказа.