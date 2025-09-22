Использование биометрии для онлайн-покупок энергетиков введут в России

Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России. Об этом в понедельник, 22 сентября, заявил глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
— Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года — будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией, — передает его слова РИА Новости.
По словам Поволоцкого, пользователь системы сможет приобрести товар с возрастным ограничением, не предъявляя паспорт или водительские права.
Осенью этого года в России начнут использовать биометрическую идентификацию для подтверждения возраста на кассах самообслуживания в магазинах. «Вечерняя Москва» в беседе с коммерческим директором компании «EkeyRus Биометрические системы» Константином Новиковым обсудила, как будет работать подтверждение возраста по биометрии.
Ранее стало известно, что в РФ с 1 июля 2026 года планируется внедрение биометрии для дистанционного оформления документов по недвижимости. Любой желающий сможет удостоверить личность без посещения государственного учреждения для оформления сделок с ипотекой, арендой и другими вопросами, связанными с недвижимостью.