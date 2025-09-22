Россияне нашли замену кредитам

Об этом сообщил Банк России, передает ИА DEITA.RU. По итогам первого полугодия общий объем микрозаймов превысил уровень за первые шесть месяцев прошлого года на 61%.
Аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова связывает такой заметный рост с сокращением доступа к банковским кредитам. Микрозаймы остаются основным альтернативным способом получения денежных средств, особенно активным в сегменте розничных клиентов.
По ее словам, на финансовом маркетплейсе в 2025 году ежемесячный спрос на микрозаймы значительно превышал интерес к банковским кредитам, при этом наиболее высокий спрос наблюдался в январе, марте, мае и июле.
Основными причинами популярности микрокредитов эксперт называет простоту онлайн-оформления и быстроту получения денег, а также маркетинговые акции МФО, включая предложения беспроцентных займов для новых и повторных клиентов.
Что касается перспектив, Солдатенкова отмечает, что осенью рост выдач микрозаймов может замедлиться под влиянием нескольких факторов. Во-первых, вводимый период охлаждения способен снизить темпы выдачи в основном в розничном онлайн-сегменте.
Во-вторых, жесткие макропруденциальные ограничения продолжают ограничивать возможности кредиторов по новым займам. Кроме того, возможное улучшение доступности банковского кредитования из-за послаблений по макропруденциальным надбавкам и снижения ключевой ставки также сыграет свою роль.
При этом, по мнению эксперта, резкого падения спроса на микрозаймы ожидать не стоит, пока меры макропруденциальной политики не будут существенно ослаблены, а ставки по банковским кредитам не снизятся как минимум в 1,5−2 раза от текущих.