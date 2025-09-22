Власти начали строительство крупной развязки на одном из самых загруженных перекрёстков возле въезда в Ташкент

Судя по опубликованному проекту, здесь планируется убрать перекресток и развести два основных транспортных потока благодаря строительству современного тоннеля. Помимо этого, появятся многочисленные съезды с трасс и два дополнительных дублёра, что должно заметно улучшить пропускную способность перекрёстка и снизить уровень заторов. В результате те, кто будут двигаться из Ташкента в Нурафшан и обратно, а также по кольцевой автодороге, не будут мешать друг другу.