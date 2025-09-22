Власти начали строительство крупной развязки на одном из самых загруженных перекрёстков возле въезда в Ташкент

Судя по опубликованному проекту, здесь планируется убрать перекресток и развести два основных транспортных потока благодаря строительству современного тоннеля. Помимо этого, появятся многочисленные съезды с трасс и два дополнительных дублёра, что должно заметно улучшить пропускную способность перекрёстка и снизить уровень заторов. В результате те, кто будут двигаться из Ташкента в Нурафшан и обратно, а также по кольцевой автодороге, не будут мешать друг другу.
В связи с началом работ движение на данном перекрёстке полностью остановлено. Для транспорта организованы объездные пути, которые оборудованы светофорами и соответствующими дорожными знаками. Несмотря на это, из-за высокой интенсивности движения на альтернативных дорогах всё равно продолжают возникать пробки. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов и заранее выбирать объездные пути.
При этом многие водители отмечают, что только строительством одной развязки проблему заторов не решить. Они предлагают параллельно расширить участок дороги от поста ДПС «Бектемир» до рынка Куйлюк, который тоже давно стал «бутылочным горлышком» для южного въезда в Ташкент. Без расширения этого отрезка даже после завершения строительства развязки проблема пробок сохранится.