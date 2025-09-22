Ричмонд
Власти решили, как убрать пробки на выезд из Минска по Партизанскому проспекту

Власти сказали, как убрать пробки на выезд из Минска по Партизанскому проспекту.

Источник: Комсомольская правда

Власти решили, как убрать пробки на выезд из Минска по Партизанскому проспекту. Подробности обнародовало агентство «Минск-Новости» по итогам общественного обсуждения новой редакции генерального плана столицы.

Согласно информации для того, чтобы убрать пробки на Партизанском проспекте, ближе к выезду из Минска было решено в ближайшие несколько лет спроектировать северного и южного дублеров проспекта, которые пройдут на продление улиц Байкальской и Свислочской, с выходом на МКАД. Также было решение начать их строительство.

Ранее мы узнали перспективы Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.

Тем временем власти озвучили судьбу частной застройки в разных районах Минска.

А еще власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».